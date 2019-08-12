В начале недели на Кубани будет ясная погода и жара до 36 °С

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 12-14 августа

По данным Краснодарского гидрометцентра, в понедельник в регионе осадков не ожидается, столбики термометров поднимутся до 29-34 °С, на Азовском побережье будет 27-32 °С. Ветер 4-9 м/с, днем порывы до 15 м/с.

В Краснодаре 12 августа будет солнечная погода и жара до 32 °С. Ветер 4-9 м/с.

На Черноморском побережье в первый день недели будет ясно. Дневная температура — 27-32 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с.

13 и 14 августа в крае, в том числе в Краснодаре сохранится сухая погода. Ночные температуры — 16-21 °С, в юго-восточных предгорьях — 11-16 °С, днем — 28-33 °С, местами до 36 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с.