В начале недели на Кубани будет ясная погода и жара до 36 °С
Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 12-14 августа
По данным Краснодарского гидрометцентра, в понедельник в регионе осадков не ожидается, столбики термометров поднимутся до 29-34 °С, на Азовском побережье будет 27-32 °С. Ветер 4-9 м/с, днем порывы до 15 м/с.
В Краснодаре 12 августа будет солнечная погода и жара до 32 °С. Ветер 4-9 м/с.
На Черноморском побережье в первый день недели будет ясно. Дневная температура — 27-32 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с.
13 и 14 августа в крае, в том числе в Краснодаре сохранится сухая погода. Ночные температуры — 16-21 °С, в юго-восточных предгорьях — 11-16 °С, днем — 28-33 °С, местами до 36 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с.
На Черноморском побережье во вторник и среду также без осадков. Ночью воздух остынет до 18-24 °С, днем термометры покажут 29-34 °С. На участке от Анапы до Геленджика 14 августа температура поднимется до 36 °С. Ветер 6-11 м/с, порывы могут достигать 17 м/с.
Температура воды в Черном и Азовском морях: Ейск, Темрюк, Сочи — 25-26 °C, Приморско-Ахтарск, Анапа, Геленджик — 24 °C, Новороссийск, Туапсе — 22-23 °C.
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