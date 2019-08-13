В Анапе запретили купаться на надувных кругах и катамаранах
В Анапе 13 августа запретили купаться на надувных матрасах и катамаранах из-за сильного ветра
Запрет связан с усилением отжимного северо-восточного ветра, сообщили в пресс-службе администрации Анапы. По данным краснодарского гидрометцентра, температура морской воды в Анапе 13 августа составляет 23 °С.
«Использование надувных плавательных средств и катамаранов в море запрещено», — сказано в сообщении мэрии курорта.
Как сообщали Юга.ру, с 12 по 14 августа на Кубани будет ясная погода и жара до 36 °С
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