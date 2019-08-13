В Адыгее выставили лучшие работы всероссийского фотоконкурса «Берега»

По его словам, всего в экспозицию вошло 140 фоторабот мастеров из почти 50 регионов России, в том числе 10 работ восьми авторов из Майкопа. Фотографии рассказывают о людях республики, ее достопримечательностях, красоте и неповторимости.

Адыгея стала регионом, который за победу в этом фотоконкурсе получил право экспонировать лучшие работы фотомастеров страны, сообщил порталу Юга.ру председатель Союза фотохудожников Адыгеи, руководитель фотоклуба «Лагонаки» Аркадий Кирнос.

«Сегодня актуальна честность в фотоработах, минимальное использование обработки. Поэтому при выборе лучших произведений жюри ориентировалось на документальность, выразительность и достоверность фоторабот. Именно этими качествами отличается и работа "Письмо" одной из участниц майкопского клуба Марины Орловой. Она удостоена специального приза правительства Рязанской области "За истинную фотографию"», — рассказал Кирнос.

Лучшие работы отобраны из 5500 фотографий, поступивших на конкурс. Первое место жюри отдало представителям Челябинской области. Второе место занял майкопский фотоклуб. Третье — представители Тверской области.

Победители и финалисты конкурса получили право принять выставку. После Рязани она побывала в Перми, Мурманске, Ставропольском и Краснодарском краях. В Адыгее выставка будет работать до 24 августа.