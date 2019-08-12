Адыгея и Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве

Делегация правительства Башкортостана с 9 по 11 августа побывала в Адыгее для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества

Стороны заключили соглашение между кабинетом министров Адыгеи и правительством Республики Башкортостан о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Подписи под документом поставили глава Адыгеи Мурат Кумпилов и врио главы Башкортостана Радий Хабиров.

«Нам очень интересен опыт развития Башкортостана. При этом и у нас есть, чем поделиться, что предложить для совместной реализации. Наши регионы уже связывают партнерские отношения: вывозим адыгейский сыр, ввозим бензин и дизтопливо. При этом есть большой потенциал для дальнейшего сотрудничества, который необходимо развивать как в экономической, так и в культурной, гуманитарной областях», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Стороны договорились осуществлять обмен технологиями, опытом, в том числе в организации инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, в вопросах привлечения иностранного капитала, продвижении туристского потенциала, организации отдыха и оздоровления детей. Названы перспективы в развитии агропромышленной отрасли, прежде всего, в производстве сыров. Кроме того, Адыгея заинтересована в продвижении своей экологически чистой продовольственной продукции в торговые сети Башкортостана.

Диалог продолжился по отраслевым направлениям межрегионального сотрудничества. Члены делегации также посетили ряд ведущих предприятий и социальных объектов Адыгеи.

Стороны договорились о развитии диалога на различных площадках республик — он возможен в рамках пятого форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, десятого фестиваля адыгейского сыра, а также других форумов и выставок.