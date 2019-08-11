Галицкий — тренеру «Рубина»: То, что вы делаете, это очень круто

После встречи 5-го тура чемпионата России «Рубин» опубликовал в своих соцсетях видео, на котором Галицкий обращается к Шаронову.

«То, что вы делаете, это очень круто. Я хочу, чтобы у вас получалось. Я буду за вас переживать. Я понимаю, что после поражения всем тяжело. Но то, что вы делаете, это круто, вы это знаете. И мы за вас переживаем. Спасибо вам большое», — сказал владелец «Краснодара».