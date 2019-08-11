Галицкий — тренеру «Рубина»: То, что вы делаете, это очень круто

Краснодарский край, Вся Россия

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Президент футбольного клуба «Краснолар» Сергей Галицкий 10 августа после матча с «Рубином» обратился к тренеру казанцев Роману Шаронову

После встречи 5-го тура чемпионата России «Рубин» опубликовал в своих соцсетях видео, на котором Галицкий обращается к Шаронову.

«То, что вы делаете, это очень круто. Я хочу, чтобы у вас получалось. Я буду за вас переживать. Я понимаю, что после поражения всем тяжело. Но то, что вы делаете, это круто, вы это знаете. И мы за вас переживаем. Спасибо вам большое», — сказал владелец «Краснодара».

Как сообщали Юга.ру, «быки» с минимальным счетом обыграли казанцев, половину матча проведя в меньшинстве. В этой игре дебютировал 18-летний воспитанник академии «Рубина» Никита Макаров.

После пяти туров черно-зеленые c 10 очками поднялись на второе место в Премьер-лиге, рубиновые с двумя победами, двумя поражениями и одной ничьей идут шестыми, набрав 7 очков, пишет RT.

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