«Краснодар-2» уступил «Химкам» и опустился в зону вылета ФНЛ
Горожане уступили подмосковному клубу
Футбольный клуб «Краснодар-2» на выезде уступил команде «Химки» из Подмосковья в 7-м туре первенства Футбольной национальной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, которые возглавляют турнирную таблицу ФНЛ.
Теперь на счету горожан одна победа, две ничьи и четыре поражения. С пятью очками «Краснодар-2» расположился в зоне вылета первенства. Следующий матч с участием второго состава желто-зеленых состоится 14 августа с клубом «Чертаново». Матч состоится в Москве.
Единственную победу «Краснодар-2» одержал на выезде над командой «Енисей». Ничейного результата горожане добились в противостояниях с «Текстильщиком» и курским «Авангардом».
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