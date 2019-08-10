МЧС предупредило регионы Северного Кавказа о сильной жаре и опасности пожаров

Управления МЧС России в нескольких республиках Северного Кавказа предупредили жителей о сильной жаре, которая ожидается в ближайшие двое суток.

В Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае, Северной Осетии, Чечне и Дагестане ожидается повышение температуры до 38 градусов, а в степных районах этих республик — выше 38 градусов по Цельсию. В Дагестане с 10 по 12 августа прогнозируется чрезвычайная опасность пожаров пятого класса. Пожароопасность аналогичного класса прогнозируется в северо-восточных и северо-западных районах Чеченской республики. Пожароопасность четвертого уровня прогнозируется в Надтеречном, Сунженском, Курчалоевском и Грозненском районах.

В Ставропольском крае объявлена опасность низовых пожаров при пожароопасности пятого класса в Георгиевском и Советском районах.