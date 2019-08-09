В Краснодаре владельцев крупнейшего в крае ювелирного производства задержали за махинации с золотом

Краснодарский край

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Силовики пресекли незаконный оборот золота на 27 млн рублей в Краснодарском крае

Сотрудники краевого управления ФСБ задержали двух жителей Краснодара — отца и сына, владеющих одним из крупнейших производств ювелирных изделий на территории региона.

«Установлено, что они приобрели лом ювелирных изделий, содержащий золото 585 пробы общей массой порядка 17 кг. При этом драгоценный металл, полученный ими из вторичного сырья, вопреки требованиям законодательства РФ в соответствующие аффинажные организации представлен не был», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.

Так, по данным ведомства, руководители фирмы уклонились от обязательной сдачи сырья на аффинаж (очистку металлов от примесей) на общую сумму более 27 млн рублей.

На них завели уголовное дело по ст. 182 УК РФ (Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней). Сейчас силовики устанавливают соучастников преступления.

ФСБ

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