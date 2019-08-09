Северный и Садовый мосты в Краснодаре перекроют для обследования

Краснодарский край

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С 10 по 12 августа Северный и Садовый мосты в Краснодаре будут перекрыты для машин и пешеходов в ночное время

Специалисты проведут плановые замеры параметров сооружений. Работы будут проводиться на мостах поочередно с 1:00 до 5:00. У мостов будут дежурить сотрудники ГИБДД.

«Замеры нужны, чтобы разработать паспорта всех мостов и путепроводов, для этого они должны быть без какой-либо нагрузки. В паспорте мы отобразим все технические характеристики объекта. Это позволит следить за его состоянием, чтобы избежать непредвиденных поломок», — пояснил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

График проведения работ:

  • 10 августа — путепровод по ул. Северной через ул. Тихорецкую;
  • 11 августа — путепровод «Садовый»;
  • 12 августа — путепровод по ул. Северной через ул. Тихорецкую.


Как писали Юга.ру, техническое обследование всех мостов и путепроводов в Краснодаре уже проводили с 29 июля по 7 августа.

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Северный и Садовый мосты в Краснодаре перекроют для обследования
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