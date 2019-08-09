В Адыгее проверили 2,5 тыс. женщин в поисках матери погибшего новорожденного

В рамках расследования дела об обнаружении в горпарке Майкопа тела новорожденного следователи проверяют всех женщин, стоящих на учете в женских консультациях по беременности

Уже проверено 2,5 тыс. женщин, сообщил 8 августа руководитель СУ СКР по Адыгее Александр Глущенко.

«Идет работа по установлению матери. Проверяются все женщины, состоявшие на учете по беременности в медучреждениях Адыгеи и Краснодарского края. Есть также версия, что мать может быть приезжая» , — сказал Глущенко.

Параллельно следователи выясняют время смерти ребенка и то, был ли он жив, когда его оставили в парке.

«Установить это сложно, поскольку тело было обнаружено не сразу и пролежало в парке определенное время», — пояснил Глущенко.

Как писали Юга.ру, тело новорожденного мальчика нашли вечером 27 июля на южной окраине городского парка Майкопа. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка).