В первой половине года жителям Адыгеи выдали 959 кредитов на ипотеку
За первое полугодие 2019 года объем банковских кредитов, выданных населению Адыгеи, составил 13,9 млрд рублей
Это на 23% больше в сравнении с первым полугодием прошлого года.
«Потребительское кредитование в регионе выросло на 28,4% и составило почти 12,3 млрд рублей. На покупку жилья за январь-июнь 2019 года жителям региона было предоставлено 959 ипотечных кредитов на общую сумму 1,6 млрд рублей», — отметили в пресс-службе отделения Нацбанка Адыгеи Южного ГУ Банка России.
По данным организации, общий портфель по кредитам физических лиц по данным на 1 июля 2019 года составил 38,9 млрд рублей, показав рост к аналогичной дате прошлого года на 20,2%. Портфель по ипотечным кредитам достиг 11,2 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 1 июля прошлого года на 19,8%.
Как сообщали Юга.ру, в 2018 году жители Адыгеи получили 2,5 тыс. ипотечных кредитов на 4,2 млрд рублей, что на 42% больше показател прошлого года.
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