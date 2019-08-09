В первой половине года жителям Адыгеи выдали 959 кредитов на ипотеку

Это на 23% больше в сравнении с первым полугодием прошлого года.

«Потребительское кредитование в регионе выросло на 28,4% и составило почти 12,3 млрд рублей. На покупку жилья за январь-июнь 2019 года жителям региона было предоставлено 959 ипотечных кредитов на общую сумму 1,6 млрд рублей», — отметили в пресс-службе отделения Нацбанка Адыгеи Южного ГУ Банка России.

По данным организации, общий портфель по кредитам физических лиц по данным на 1 июля 2019 года составил 38,9 млрд рублей, показав рост к аналогичной дате прошлого года на 20,2%. Портфель по ипотечным кредитам достиг 11,2 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 1 июля прошлого года на 19,8%.