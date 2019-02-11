Жители Адыгеи стали в 1,5 раза чаще брать ипотеку

Жители Республики Адыгея за 2018 год получили 4,2 млрд рублей ипотечных кредитов для приобретения жилья, что в 1,5 раза превышает показатель 2017 года

Количество выданных кредитов выросло на 42% и достигло 2,5 тыс. единиц, сообщили порталу Юга.ру в отделении Национального банка Республики Адыгея Южного ГУ Банка России.

По словам собеседника, ипотечный портфель физических лиц в регионе, по данным на 1 января, достиг 10,6 млрд рублей, увеличившись по отношению к аналогичной дате прошлого года на 23,8%.

«Росту рынка ипотеки способствовало улучшение условий банковского кредитования, прежде всего ценовых. Если на 1 января прошлого года оформить ипотечный кредит в рублях жители региона могли под 10,79%, то на 1 января 2019 года — под 9,64%, что сопоставимо с общероссийским показателем (9,56%)», — сообщили в пресс-службе отделении Нацбанка республики.

Как сообщали Юга.ру, в 2019 году в Адыгее планируется построить 271 тыс. кв. метров жилья. Активнее всего застраивают Майкоп и Тахтамукайский район.

Напомним, 11 февраля стало известно, что среднюю ставку по ипотеке в России хотят снизить до 8,9%.