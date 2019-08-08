В Адыгее Курбан-байрам объявлен выходным днем

Адыгея

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В Адыгее 12 августа объявлено выходным днем в связи с празднованием мусульманского праздника Курбан-байрам

Соответствующий указ глава республики Мурат Кумпилов подписал 8 августа.

Руководителям органов госвласти региона, органам местного самоуправления, руководителям организаций, независимо от форм собственности, рекомендовано предоставить 12 августа работникам выходной день.

Сам праздник выпадает на 11 августа, это выходной день. Но празднуется он несколько дней, поэтому Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края попросило предоставить дополнительный выходной. Это позволит местным жителям отметить значимый праздник по всем правилам мусульман, пояснил муфтий Аскарбий Карданов.

Курбан-байрам — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в память жертвоприношения пророка Ибрахима. В этот день в мечетях совершается праздничная молитва и проповедь, после чего верующие проводят главный обряд праздника — жертвоприношение. Жертвенное животное делят на три части, одну из которых раздают неимущим, другую гостям и родственникам, третью оставляют семье. 

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