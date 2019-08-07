Прокуратура: «Краснодаргоргаз» нарушил закон, не возобновив подачу газа вовремя

Краснодарский край

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Прокуратура организовала проверку после массового отключения газа в Краснодаре

Проверку по обращениям горожан по вопросу незаконных действий АО «Краснодаргоргаз» провела прокуратура Прикубанского округа.

«Проверка показала, что поставка газа в установленные жилищным законодательством сроки не возобновлена. Более того, допущены нарушения законодательства о защите конкуренции и газоснабжении», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В адрес генерального директора компании ведомство внесло представление. Кроме того, информацию направили в УФАС и Госжилинспекцию для принятия мер административного воздействия.

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Как писали Юга.ру, жители поселка Краснодарского 6 августа пожаловались в соцсетях, что в 7:00 им отключили газ и пообещали возобновить подачу к 20 часам. Однако газ не включили. Его начали подавать сутки спустя.

В «Краснодаргоргазе», проводившем работы, пояснили, что работники не успели завершить профилактику вовремя, а включать газ ночью категорически нельзя по требованиям безопасности.

В мэрии города также напомнили, что по закону нельзя подавать газ, если нет договора о поставке с потребителем, либо есть долги по оплате, либо нет соглашения на техобслуживание оборудования. В «Краснодаргоргазе» добавили, что абоненты обязаны иметь договоры, бланки оферты отправляли по почте всем потребителям еще в начале года. Сейчас представители компании проводят встречи с горожанами, на которых разъясняют требования к поставке газа.

Газ Краснодар Прокуратура

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