Прокуратура: «Краснодаргоргаз» нарушил закон, не возобновив подачу газа вовремя

Прокуратура организовала проверку после массового отключения газа в Краснодаре

Проверку по обращениям горожан по вопросу незаконных действий АО «Краснодаргоргаз» провела прокуратура Прикубанского округа. «Проверка показала, что поставка газа в установленные жилищным законодательством сроки не возобновлена. Более того, допущены нарушения законодательства о защите конкуренции и газоснабжении», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. В адрес генерального директора компании ведомство внесло представление. Кроме того, информацию направили в УФАС и Госжилинспекцию для принятия мер административного воздействия.

Как писали Юга.ру, жители поселка Краснодарского 6 августа пожаловались в соцсетях, что в 7:00 им отключили газ и пообещали возобновить подачу к 20 часам. Однако газ не включили. Его начали подавать сутки спустя. В «Краснодаргоргазе», проводившем работы, пояснили, что работники не успели завершить профилактику вовремя, а включать газ ночью категорически нельзя по требованиям безопасности.