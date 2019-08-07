В Адыгее кассиров научат определять подлинность банкнот

Банк России в августе проводит повышение квалификации для кассовых работников торговых организаций Адыгеи

Сотрудникам торговых объектов предложили дистанционно пройти бесплатное обучение по специально разработанной программе. В программу учебного курса входит актуальная информация по работе с наличными деньгами.

Во время обучения кассиры научатся определять подлинность банкнот и монет, сообщили в отделении Нацбанка Адыгеи Южного ГУ Банка России.

«С учетом дополнительных знаний кассовые работники торговых сетей смогут усовершенствовать процесс выявления неплатежеспособных банкнот, а также предотвратить использование поддельных банкнот, которые не должны попасть в наличный денежный оборот», — прокомментировали в пресс-службе Нацбанка Адыгеи.

Там добавили, что учебный курс также позволит снизить число отказов покупателям, которые хотят расплатиться незначительно поврежденными купюрами.