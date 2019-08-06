«Ростелеком» обеспечит интернетом молодежный форум «Машук-2019» в Пятигорске

Компания «Ростелеком» выступит цифровым партнером Десятого Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2019», который пройдет с 9 по 30 августа в Пятигорске

Участниками форума станут 3 тыс. молодых людей из всех субъектов Северного Кавказа, а также других регионов России и стран ближнего зарубежья. Палаточный городок форума расположится у подножия горы Машук на северо-западном склоне.

Мероприятие пройдет под девизом «Про Россию! Про тебя!», рассказал директор Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2019» Дмитрий Донецкий.

«Ростелеком» обеспечит участников и организаторов проводным и беспроводным доступом в интернет. Пропускная способность канала составит 20 Гбит/с. Представители «Ростелекома» в рамках образовательной программы проведут серию встреч с посетителями форума.

«Благодаря развернутой телекоммуникационной инфраструктуре нагрузка пользователей на сеть будет распределяться равномерно, чтобы скорость каждого подключения составляла 10 Мб/с», — прокомментировал директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Завязкин.

Перед участниками «Машука» выступят спикеры национального оператора связи, которые расскажут о биометрии и цифровой трансформации, об информационной безопасности в умных городах, о способах защиты в интернете и социальной инженерии. По итогам встреч эксперты «Ростелекома» оценят решение предложенного участникам форума кейса и дадут персональные пояснения, рассказали 6 августа в пресс-службе компании.

Социально-образовательный проект «Машук» призван выявить и обучить лучших представителей молодежи субъектов Северного Кавказа, которые интересуются политикой, экономикой, наукой и инновациями, общественными кампаниями и массовыми акциями, гражданскими инициативами, искусством и творчеством.