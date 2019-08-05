На Кубани обнаружили убитыми супругов и пятилетнего ребенка. В их доме была предсмертная записка
В Новопокровском районе Краснодарского края выясняют обстоятельства гибели супругов и их маленького сына
5 августа житель станицы Новопокровской сообщил в правоохранительные органы, что обнаружил запертым дом его знакомого, который не вышел на работу. Ему показалось это подозрительным. Прибывшие на место правоохранители смогли проникнуть в помещение, где обнаружили всех членов семьи — 32-летнего мужчину, его 33-летнюю жену и их 5-летнего сына — мертвыми.
«В одной из комнат на полу и кровати были обнаружены тела хозяина дома и мальчика с колото-резанными ранениями в области груди. В дверном проеме, ведущем в комнату, было обнаружено тело женщины с признаками асфиксии», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.
Также в доме нашли предсмертную записку. Следователи полагают, что в ней женщина указала место, где она хотела бы, чтобы захоронили ее семью.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц). Обстоятельства случившегося выясняются. Специалисты намерены изучить условия жизни и воспитания ребенка, в том числе выяснить, не нарушались ли его интересы, уточнили в СКР.
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