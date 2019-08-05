Путин в Сочи встретится с президентом Абхазии
Президент России Владимир Путин 6 августа в Сочи встретится с главой Абхазии Раулем Хаджимбой
Планируется, что главы государств обсудят перспективы социально-экономического сотрудничества, сообщил RT.
Читайте также:
Путин также осмотрит новый корпус «Школа» в образовательном центре «Сириус». В здании площадью 9 тыс. кв. метров одновременно могут заниматься до 800 человек. Там учатся школьники по профильным программам центра, а также воспитанники инженерно-математических и химико-биологических классов.
Глава государства проведет заседание попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех». Ожидается, что участники рассмотрят вопросы дальнейшего развития «Сириуса», рассказали в пресс-службе президента РФ.
Как сообщали Юга.ру, Путин назвал сочинский «Сириус» созвездием талантов и пообещал открыть такие центры в регионах.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.