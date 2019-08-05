Путин в Сочи встретится с президентом Абхазии

Абхазия, Краснодарский край, Вся Россия

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Президент России Владимир Путин 6 августа в Сочи встретится с главой Абхазии Раулем Хаджимбой

Планируется, что главы государств обсудят перспективы социально-экономического сотрудничества, сообщил RT

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Путин также осмотрит новый корпус «Школа» в образовательном центре «Сириус». В здании площадью 9 тыс. кв. метров одновременно могут заниматься до 800 человек. Там учатся школьники по профильным программам центра, а также воспитанники инженерно-математических и химико-биологических классов. 

Глава государства проведет заседание попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех». Ожидается, что участники рассмотрят вопросы дальнейшего развития «Сириуса», рассказали в пресс-службе президента РФ.

Как сообщали Юга.ру, Путин назвал сочинский «Сириус» созвездием талантов и пообещал открыть такие центры в регионах.

Владимир Путин Международное сотрудничество Международные отношения Образование Президент Абхазии

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