Путин в Сочи встретится с президентом Абхазии

Путин также осмотрит новый корпус «Школа» в образовательном центре «Сириус». В здании площадью 9 тыс. кв. метров одновременно могут заниматься до 800 человек. Там учатся школьники по профильным программам центра, а также воспитанники инженерно-математических и химико-биологических классов.

Глава государства проведет заседание попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех». Ожидается, что участники рассмотрят вопросы дальнейшего развития «Сириуса», рассказали в пресс-службе президента РФ.