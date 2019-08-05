Бизнесмена из Белореченского района посадили на два года за незаконную добычу гравия и песка
В Белореченском районе в августе суд вынес приговор предпринимателю, который незаконно добывал песок и гравий
Бизнесмен с помощью строительной техники самовольно грузил гравий и песок из карьера на Школьнинском месторождении Белореченского района. На эту работу у него не было разрешительных документов, а месторождение принадлежит государству.
По оценке министерства природных ресурсов Краснодарского края, предприниматель незаконно добыл более 700 тыс. куб. метров гравийно-песчаной смеси.
Следователи расследовали уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК России (Кража, совершенная в крупном размере). Суд признал мужчину виновным и назначил ему два года колонии общего режима, сообщили 5 августа в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в 2017 году в Славянском районе трех мужчин осудили за кражу речного песка.
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