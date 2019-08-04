В МВД уточнили подробности ДТП с микроавтобусом под Горячим Ключом

Пять человек из легкового автомобиля и три пассажира микроавтобуса пострадали в ДТП под Горячим Ключом

Авария произошла 4 августа в районе поселка Превомайского.

«По предварительным данным, в районе 39-го километра автодороги Кубанская — Саратовская произошло столкновение автомобилей Kia Rio под управлением управлением 36-летнего жителя Апшеронска», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Всего пострадали восемь человек — водитель и четыре пассажира легкового автомобиля и три пассажира микроавтобуса. Их доставили в медучреждение для обследования.

Точные обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.