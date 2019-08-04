В МВД уточнили подробности ДТП с микроавтобусом под Горячим Ключом
Пять человек из легкового автомобиля и три пассажира микроавтобуса пострадали в ДТП под Горячим Ключом
Авария произошла 4 августа в районе поселка Превомайского.
«По предварительным данным, в районе 39-го километра автодороги Кубанская — Саратовская произошло столкновение автомобилей Kia Rio под управлением управлением 36-летнего жителя Апшеронска», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Всего пострадали восемь человек — водитель и четыре пассажира легкового автомобиля и три пассажира микроавтобуса. Их доставили в медучреждение для обследования.
Точные обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.
«Краснодар» упустил победу в матче с «Зенитом»
«Краснодар» 3 июля на выезде сыграл вничью с «Зенитом»
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.