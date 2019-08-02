Инклюзивную мастерскую организации «Добрый Юг» выселяют. С сентября им нужно переехать в новое помещение

Как сообщали Юга.ру, в июле организация «Добрый Юг» открыла в Краснодаре инклюзивную мастерскую для молодых людей с аутизмом, синдромом Дауна и другими ментальными нарушениями.

31 июля руководитель организации Богдана Руднева опубликовала в своем фейсбуке пост, в котором рассказала о проблеме c арендой. По ее словам, для инклюзивной мастерской сдавали цоколь частного дома за 20 тыс. рублей в месяц, но через две недели после открытия повысили арендную плату и попросили съехать до сентября по личным причинам. При этом организация потратила 24 тыс. рублей на ремонт.

Сейчас организация ищет новое помещение для занятий молодых людей с ментальными расстройствами в инклюзивной мастерской. «Добрый-Юг» готов снимать коммерческое помещение площадью 80-100 кв. метров не дороже 30 тыс. рублей на 1 этаже в любом районе Краснодара с хорошей транспортной развязкой.

Руднева попросила помощи у владельцев бизнеса, риелторов или людей, которые заметят подходящее объявление.

С предложениями можно обращаться к Богдане Рудневой в фейсбуке или позвонить по телефону +7 (988) 339-96-63.