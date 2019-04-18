Сезон фонтанов в Краснодаре откроют 28 апреля

В Краснодаре днем 28 апреля состоится торжественное открытие сезона фонтанов

«Уже с 17:00 будет большая программа, о которой мы обязательно расскажем на официальном сайте, а с 20:00 начнется самое интересное», — написал в своем фейсбуке помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий.

По его словам, 18 апреля специалисты приступили к расконсервации. Официально сезон фонтанов начнется 28 апреля.