Сезон фонтанов в Краснодаре откроют 28 апреля
В Краснодаре днем 28 апреля состоится торжественное открытие сезона фонтанов
«Уже с 17:00 будет большая программа, о которой мы обязательно расскажем на официальном сайте, а с 20:00 начнется самое интересное», — написал в своем фейсбуке помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий.
По его словам, 18 апреля специалисты приступили к расконсервации. Официально сезон фонтанов начнется 28 апреля.
Напомним, в Краснодаре 13 марта начали ремонтировать фонтан на Театральной площади. Для этого часть поверхности фонтана закрыли временной конструкцией.
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