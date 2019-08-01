В Краснодаре вынесли приговор бывшему вице-мэру города Дине Бойченко

Краснодарский край

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Бывшего заместителя мэра Краснодара Дину Бойченко 23 июля осудили на год лишения свободы условно

Первомайский суд Краснодара признал Дину Бойченко виновной по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Ее приговорили к одному году лишения свободы условно, написал «Коммерсантъ».

По версии следствия, 8 июля 2015 года Бойченко от имени администрации города подписала с арендатором договор купли-продажи земельного участка, расположенного на улице Сосновой, 3 площадью более 17 тыс. кв. метров. Сумма сделки превысила 370 тыс. рублей.

Предоставление участка в собственность произошло без проведения процедуры торгов. Основанием было то, что на участке расположены восемь жилых домов, принадлежащих арендатору, однако пять из них таковыми не являлись, а представляли конструкции, внешне схожие с жилыми домами.

В результате из владения собственника имущества — администрации Краснодара — выбыл земельный участок, рыночная стоимость которого превышает 41 млн рублей.

Как сообщали Юга.ру, Бойченко была вице-мэром Краснодара с декабря 2014 года по декабрь 2015 года. Информация, на основе которой она стала фигуранткой дела, появилась во время расследования дела против бывшего вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко. В мае 2018 года против Бойченко утвердили обвинительное заключение.

Краснодар Превышение полномочий Суд

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