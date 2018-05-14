Бывшего вице-мэра Краснодара Дину Бойченко будут судить за продажу муниципального участка

В отношении бывшего заместителя главы Краснодара Дины Бойченко утвердили обвинительное заключение

Бывшую чиновницу обвиняют по статье «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства».

По версии следствия, 8 июля 2015 года Бойченко от имени администрации города подписала с арендатором договор купли-продажи земельного участка, расположенного на улице Сосновой, 3. Площадь участка составляла более 17 тыс. кв. метров. Сумма сделки превысила 370 тыс. рублей.

Уточняется, что предоставление участка в собственность произошло без проведения процедуры торгов. Основанием было то, что на участке расположены восемь жилых домов, принадлежащих арендатору, однако пять из них таковыми не являлись, а представляли конструкции, внешне схожие с жилыми домами.

В результате из владения собственника имущества — администрации Краснодара — выбыл земельный участок, рыночная стоимость которого составляет более 41 млн рублей.

Уголовное дело направили в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу. Экс-чиновнице грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, Дина Бойченко была вице-мэром с декабря 2014 года по декабрь 2015 года. Информация, на основе которой Бойченко стала фигуранткой дела, появилась во время расследования в отношении бывшего вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко.