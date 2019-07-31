В Сочи перед судом предстанет 59-летний местный житель, которого обвиняют в незаконном предпринимательстве из-за продажи квартир

По данным следствия, мужчина в 2011-2017 годах построил на территории Хостинского района семиэтажный жилой дом и продал в нем 38 квартир. Сумма дохода составила более 95 млн рублей.

«При этом мужчина не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не являлся учредителем юридического лица, а в нарушение требований Гражданского кодекса РФ осуществлял деятельность, направленную на систематическое получение прибыли», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.