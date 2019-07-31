Сочинец построил семиэтажку и заработал 95 млн рублей на продаже квартир. Его будут судить за то, что у него даже не было ИП
В Сочи перед судом предстанет 59-летний местный житель, которого обвиняют в незаконном предпринимательстве из-за продажи квартир
По данным следствия, мужчина в 2011-2017 годах построил на территории Хостинского района семиэтажный жилой дом и продал в нем 38 квартир. Сумма дохода составила более 95 млн рублей.
«При этом мужчина не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не являлся учредителем юридического лица, а в нарушение требований Гражданского кодекса РФ осуществлял деятельность, направленную на систематическое получение прибыли», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки. Против мужчины возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации), оно направлено в суд.
Вину в преступлении обвиняемый признал. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до 80 тыс. рублей.
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