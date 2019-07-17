В Сочи застройщика приговорили к пяти годам тюрьмы за обман более 100 дольщиков 

По данным следствия, Антонян брал с граждан деньги на строительство девятиэтажного дома по улице Буковой, 10. При этом разрешения на строительство он не получал.

«От мошеннических действий Антоняна пострадали 106 человек. Они все из разных регионов России. Причиненный ущерб — свыше 130 млн рублей», — цитирует старшего помощника прокурора Сочи Ирину Пруц пресс-служба мэрии Сочи.

Построенный Антоняном дом признан судом самостроем и подлежит сносу. Но в пресс-службе заявили о готовности администрации Сочи рассмотреть вопрос о заключении мирового соглашения с обманутыми покупателями.

«Это возможно только после экспертизы, которая в рамках судебных заседаний подтвердит, что объект безопасен и соответствует всем требованиям, предъявляемым многоквартирным домам. Все условия, при которых возможно сохранение дома, будут прописаны в мировом соглашении», — заключили в пресс-службе.

Как сообщали Юга.ру, 10 июля власти Сочи предложили не сносить некоторые многоэтажки, признанные незаконными. В списке 25 объектов: 8 — в Адлерском районе, 10 — в Хостинском, 7 — в Центральном.