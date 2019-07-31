На всех пляжах Анапы запретили купаться из-за шторма
В Анапе 31 июля отдыхающим запретили купаться в море из-за шторма и сильного донного течения
Запрет действует на всех пляжах курорта, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.
Специалисты управления гражданской обороны и защиты населения просят жителей и гостей Анапы не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье. Руководителям предприятий и организаций рекомендуют принять меры, чтобы не допустить происшествий и чрезвычайных ситуаций на водных объектах.
По информации гидрометцентра Кубани, 31 июля на Черноморском побережье ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем от 25 до 30 °C. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 6 до 11 м/с.
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