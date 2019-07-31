На всех пляжах Анапы запретили купаться из-за шторма

В Анапе 31 июля отдыхающим запретили купаться в море из-за шторма и сильного донного течения

Запрет действует на всех пляжах курорта, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Специалисты управления гражданской обороны и защиты населения просят жителей и гостей Анапы не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье. Руководителям предприятий и организаций рекомендуют принять меры, чтобы не допустить происшествий и чрезвычайных ситуаций на водных объектах.