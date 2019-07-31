Адыгея предложила привести в порядок еще одну дорогу к Черному морю

С такой инициативой обратилось руководство Адыгеи в федеральный центр. Об этом 30 июля сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время совещания по вопросам кураторства региона.

«В последнее время мы провели большую работу по развитию транспортной инфраструктуры. С федеральным центром строится ряд крупных дорожных объектов, что позитивно влияет на безопасность и комфортность дорожного движения, а также экологию, логистику, привлечение инвестиций и повышение туристской привлекательности. В этом плане дорога Майкоп — Туапсе с выходом к Черноморскому побережью имеет стратегическое значение», — сказал Кумпилов.