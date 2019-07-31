Адыгея предложила привести в порядок еще одну дорогу к Черному морю

Адыгея, Краснодарский край

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Дорогу Майкоп — Туапсе предложили перевести в федеральную собственность, чтобы повысить ее техническое состояние

С такой инициативой обратилось руководство Адыгеи в федеральный центр. Об этом 30 июля сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время совещания по вопросам кураторства региона.

«В последнее время мы провели большую работу по развитию транспортной инфраструктуры. С федеральным центром строится ряд крупных дорожных объектов, что позитивно влияет на безопасность и комфортность дорожного движения, а также экологию, логистику, привлечение инвестиций и повышение туристской привлекательности. В этом плане дорога Майкоп — Туапсе с выходом к Черноморскому побережью имеет стратегическое значение», — сказал Кумпилов.

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По словам начальника управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Владимира Кужеля, сейчас рассматривают вопрос перевода дороги Майкоп — Туапсе через Шаумянский перевал в федеральную собственность. Ожидается, что это позволит привести в порядок еще один выход к Черному морю.

Общая протяженность дороги Майкоп — Туапсе составляет около 143 км. Из них 22,9 км проходит по территории Адыгеи. Дорога начинается в Майкопском районе республики от поселка Краснооктябрьский и ведет к Апшеронскому району Краснодарского края, пояснили порталу Юга.ру в пресс-службе минстроя Адыгеи.

Как сообщали Юга.ру, в 2018 году Адыгее удалось добиться перевода в федеральную собственность трассы Адыгейск — Бжедугхабль. От смены статуса дороги республика должна сэкономить до 200 млн рублей в год.

Дороги Майкоп Мурат Кумпилов
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