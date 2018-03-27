С 28 февраля 2018 года содержание автодороги Адыгейск — Бжедугхабль окончательно переведено в ведение федерального центра

Об этом порталу Юга.ру рассказали в минстрое Адыгеи.

Глава республики Мурат Кумпилов не раз поднимал вопрос смены статуса дороги на федеральном уровне. По его словам, участок дороги от Адыгейска до Бжедугхабля является грузонапряженным. Его передача в федеральную собственность повысит безопасность движения отдыхающих, так как летом интенсивность движения на трассе увеличивается на 30–35%.

«Теперь глава Адыгеи поставил перед нами задачу решать вопросы реконструкции этой автодороги до приведения ее в нормативное состояние за счет федеральных средств», — сказали в минстрое Адыгеи.

Как сообщали Юга.ру, в июне председатель Совфеда Валентина Матвиенко поддержала предложение о передаче участка дороги Адыгейск — Бжедугхабль из республиканской собственности в федеральную. В результате были получены все необходимые согласования Минфина и Минтранса РФ. От смены статуса дороги республика сэкономит до 200 млн рублей в год.

Автомобильная дорога Энем — Адыгейск — Бжедугхабль включает 66 км по Адыгее и 10 км по Краснодарскому краю, соединяя три трассы: Краснодар — Новороссийск, М4 «Дон», Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск. Дорога обеспечивает самое короткое транспортное сообщение между Майкопом и Краснодаром и является подъездом к аэропорту столицы Кубани.