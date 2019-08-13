Компании с выпускниками программы Global Shift бизнес-школы «Сколково» вышли на экспортные рынки 70 стран

Вся Россия

Распечатать

Количество стран, в которых работают выпускники и участники программы Practicum Global Shift бизнес-школы «Сколково», достигло 70

Таких результатов программа Practicum Global Shift Московской школы управления «Сколково» достигла за 2,5 года существования. Например, команда менеджеров из компании Tactise, занимающейся повышением безопасности и эффективности производства, прошла обучение по программе. Сейчас фирма уже начала коммерческую деятельность в Индии.

Программа Practicum Global Shift рассчитана на российских предпринимателей, которые хотят выйти на международные рынки, ускорить собственное развитие и не зависеть от экономики только одной страны. Курс предполагает погружение в образовательное пространство нового типа, где предприниматели проектируют международную стратегию своей собственной компании, а не разбирают чужие кейсы. Такой подход позволяет протестировать бизнес-модель и найти слабые места еще до реального запуска, избежать ошибок и минимизировать риски.

По данным пресс-службы бизнес-школы «Сколково», в России уже не раз отмечали, что именно сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) обладает наибольшим потенциалом для роста несырьевого неэнергетического экспорта. Если в Китае доля МСП в совокупном экспорте страны составляет 68%, в Турции — 60%, в Германии — 49%, то в России этот показатель составляет всего лишь 2%.

«Процесс обучения проходит в трех странах, включая Китай и Португалию, в реальных условиях ведения международного бизнеса. Это позволяет максимально точно протестировать нашим участникам свой предпринимательский замысел и просчитать риски», — пояснила генеральный продюсер программ МСБ Московской школы управления «Сколково» Елена Бондаренко.

Старт очередной программы Practicum Global Shift состоится 9 сентября 2019 года. Подать заявку на обучение можно на странице программы.

Бизнес-сообщество Деньги Малый и средний бизнес Школа

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Всех пострадавших после ДТП с автобусом под Новороссийском выписали из больницы
В Сочи врачи удалили 97-летней пенсионерке опухоль, вросшую в мозг
Продавец, повар, педагог. В России назвали самые востребованные профессии
Судью Хахалеву отстранили от ведения процессов
Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за крупной аварии
Директора Геленджикского лесничества привлекли по делу о незаконной дороге к элитным коттеджам среди леса

Лента новостей

Статьи Партнерский

Знает ли ваш ребенок о правилах электробезопасности на улице и в быту? Чек-лист

Статьи

«Мы сможем лучше узнать друг друга»

Дипломат Такахаси Масакадзу о японо-российских отношениях и выставке в Краснодаре

Мнения

«"Краснодар" словно вовлечен в квест, где в конце каждого уровня — встреча с Боссом»

Обзор игры «Краснодара» с «Рубином»

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале