Компании с выпускниками программы Global Shift бизнес-школы «Сколково» вышли на экспортные рынки 70 стран
Количество стран, в которых работают выпускники и участники программы Practicum Global Shift бизнес-школы «Сколково», достигло 70
Таких результатов программа Practicum Global Shift Московской школы управления «Сколково» достигла за 2,5 года существования. Например, команда менеджеров из компании Tactise, занимающейся повышением безопасности и эффективности производства, прошла обучение по программе. Сейчас фирма уже начала коммерческую деятельность в Индии.
Программа Practicum Global Shift рассчитана на российских предпринимателей, которые хотят выйти на международные рынки, ускорить собственное развитие и не зависеть от экономики только одной страны. Курс предполагает погружение в образовательное пространство нового типа, где предприниматели проектируют международную стратегию своей собственной компании, а не разбирают чужие кейсы. Такой подход позволяет протестировать бизнес-модель и найти слабые места еще до реального запуска, избежать ошибок и минимизировать риски.
По данным пресс-службы бизнес-школы «Сколково», в России уже не раз отмечали, что именно сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) обладает наибольшим потенциалом для роста несырьевого неэнергетического экспорта. Если в Китае доля МСП в совокупном экспорте страны составляет 68%, в Турции — 60%, в Германии — 49%, то в России этот показатель составляет всего лишь 2%.
«Процесс обучения проходит в трех странах, включая Китай и Португалию, в реальных условиях ведения международного бизнеса. Это позволяет максимально точно протестировать нашим участникам свой предпринимательский замысел и просчитать риски», — пояснила генеральный продюсер программ МСБ Московской школы управления «Сколково» Елена Бондаренко.
Старт очередной программы Practicum Global Shift состоится 9 сентября 2019 года. Подать заявку на обучение можно на странице программы.
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