Компании с выпускниками программы Global Shift бизнес-школы «Сколково» вышли на экспортные рынки 70 стран

Таких результатов программа Practicum Global Shift Московской школы управления «Сколково» достигла за 2,5 года существования. Например, команда менеджеров из компании Tactise, занимающейся повышением безопасности и эффективности производства, прошла обучение по программе. Сейчас фирма уже начала коммерческую деятельность в Индии.

Программа Practicum Global Shift рассчитана на российских предпринимателей, которые хотят выйти на международные рынки, ускорить собственное развитие и не зависеть от экономики только одной страны. Курс предполагает погружение в образовательное пространство нового типа, где предприниматели проектируют международную стратегию своей собственной компании, а не разбирают чужие кейсы. Такой подход позволяет протестировать бизнес-модель и найти слабые места еще до реального запуска, избежать ошибок и минимизировать риски.

По данным пресс-службы бизнес-школы «Сколково», в России уже не раз отмечали, что именно сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) обладает наибольшим потенциалом для роста несырьевого неэнергетического экспорта. Если в Китае доля МСП в совокупном экспорте страны составляет 68%, в Турции — 60%, в Германии — 49%, то в России этот показатель составляет всего лишь 2%.

«Процесс обучения проходит в трех странах, включая Китай и Португалию, в реальных условиях ведения международного бизнеса. Это позволяет максимально точно протестировать нашим участникам свой предпринимательский замысел и просчитать риски», — пояснила генеральный продюсер программ МСБ Московской школы управления «Сколково» Елена Бондаренко.

Старт очередной программы Practicum Global Shift состоится 9 сентября 2019 года. Подать заявку на обучение можно на странице программы.