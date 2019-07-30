Пять кандидатов поборются за пост губернатора Ставрополья

Избирком Ставропольского края 30 июля завершил регистрацию кандидатов на должность губернатора региона. Всего в качестве кандидатов зарегистрированы пять человек

Первым зарегистрированным кандидатом стал действующий глава региона Владимир Владимиров. Он возглавил регион в 2013 году после того, как прежний руководитель края Валерий Зеренков ушел в отставку, проработав в этой должности около года. Полномочия Владимирова истекают осенью этого года.

25 июля зарегистрировались в качестве кандидатов член ЛДПР Геннадий Ефимов и глава ставропольского отделения партии «Справедливая Россия» Александр Кузьмин.

30 июля зарегистрировались бывший сотрудник МВД, один из руководителей учебного центра по подготовке кадров для частных охранных компаний «Кавказ» Николай Кряжев от КПСС и генерал-лейтенант, ведущий инспектором военного учебно-научного центра сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил РФ» Виктор Соболев от КПРФ, передает «Интерфакс».

Выборы губернатора Ставропольского края пройдут 8 сентября. Также в этот день пройдут выборы в органы местного самоуправления в девяти муниципальных образованиях региона.