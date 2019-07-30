Гандболистка из Адыгеи возглавила юниорскую сборную России

В сборную России вызвали игроков «АГУ-Адыиф» Марию Кучеренко, Алину Морозову, Юлию Кожубекову и Юлию Баеву. При этом Кучеренко стала капитаном команды, которая в августе выступит на первенстве Европы среди игроков не старше 17 лет. Турнир будет проходить в словенском городе Целе с 1 по 11 августа.

На групповом этапе соперницами России станут сборные Франции, Черногории и Словении, сообщили порталу Юга.ру в дирекции клуба «АГУ-Адыиф-2».

«В целом из Адыгеи в состав сборной претендовали шесть спортсменок, попали четыре. В этом году девушки выиграли бронзу на первенстве России, Спартакиаду учащихся России, принеся региону 120 очков. Благодаря этому результату на данный момент Адыгея занимает первое место среди регионов численностью до 1 млн человек», — прокомментировали в комитете Адыгеи по физической культуре и спорту.