Гандболистка из Адыгеи возглавила юниорскую сборную России
Четыре гандболистки из Адыгеи вошли в состав юниорской сборной России
В сборную России вызвали игроков «АГУ-Адыиф» Марию Кучеренко, Алину Морозову, Юлию Кожубекову и Юлию Баеву. При этом Кучеренко стала капитаном команды, которая в августе выступит на первенстве Европы среди игроков не старше 17 лет. Турнир будет проходить в словенском городе Целе с 1 по 11 августа.
На групповом этапе соперницами России станут сборные Франции, Черногории и Словении, сообщили порталу Юга.ру в дирекции клуба «АГУ-Адыиф-2».
«В целом из Адыгеи в состав сборной претендовали шесть спортсменок, попали четыре. В этом году девушки выиграли бронзу на первенстве России, Спартакиаду учащихся России, принеся региону 120 очков. Благодаря этому результату на данный момент Адыгея занимает первое место среди регионов численностью до 1 млн человек», — прокомментировали в комитете Адыгеи по физической культуре и спорту.
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