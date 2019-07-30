Сотрудники страховой компании «Согласие» провели благотворительную акцию в Доме ребенка в Сочи

27 июля в Сочи сотрудники, клиенты и партнеры филиала страховой компании «Согласие» приняли участие в благотворительной акции в Доме ребенка №2 на улице Вишневой

Мероприятие прошло в рамках проекта «25 добрых лет». Участники акции привезли предметы первой необходимости для детей, помогли убрать мусор, покрасили окна.

«В “Согласии” помощь людям никогда не ограничивалась только страховыми выплатами. На протяжении всей истории компании мы поддерживали спортивные, музыкальные и культурные мероприятия, оказывали адресную помощь детским домам, домам престарелых, благоустраивали города. Яркий пример — сегодняшнее мероприятие. Это лишь небольшая часть нашего проекта "25 добрых лет"», — рассказал журналистам глава дирекции страховой компании «Согласие» в Сочи Игорь Михайлюк.

Он напомнил, что «Согласие» вот уже четверть века помогает людям, попавшим в сложные жизненные ситуации. Сотрудники компании по всей России делают добрые дела, изменяя к лучшему жизнь вокруг. Волонтеры проекта «25 добрых лет» собирали макулатуру, сажали цветы, проводили субботники, оказывали финансовую поддержку фонду «СтопДТП», который занимается оказанием помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. А самое главное — собрали средства на 97 видеоанкет сирот и помогли 22 детям найти семьи. Проект объединил 1500 сотрудников «Согласия» и 200 компаний-партнеров.

Как сообщали Юга.ру, 26 июля состоялось открытие первого сочинского офиса страховой компании «Согласие». Он расположен на улице 20-й Горнострелковой дивизии, 18А. В офисе можно приобрести любой продукт страховых компаний «Согласие» и «Согласие-Вита» — полис страхования жизни и здоровья всех членов семьи, машины, жилья, страхования от несчастных случаев. Также компания оказывает страховые услуги корпоративным клиентам.