Страховая компания «Согласие» открыла первый офис в Сочи
Открытие первого офиса страховой компании «Согласие» в Сочи состоялось 26 июля
Он расположен на улице 20-й Горнострелковой дивизии, 18А. В офисе можно приобрести любой полис страховых компаний «Согласие» и «Согласие-Вита» — страхования жизни и здоровья всех членов семьи, машины, имущества, жилья, а также защиты от несчастных случаев. Компания оказывает страховые услуги и корпоративным клиентам.
«"Согласие" работает на страховом рынке России 25 лет и 20 из них — в Краснодарском крае. У нас большие планы по развитию бизнеса в Сочи, и сейчас мы открыли свой первый офис в городе», — отметила на мероприятии генеральный директор страховой компании «Согласие» Майя Тихонова. Она напомнила, что один из главных принципов работы компании — доверительные отношения с клиентами.
«Мы строим отношения так, чтобы клиентам было все понятно, чтобы они чувствовали, что с ними работает честная компания. Мы избавили страхователей от бумажной волокиты при урегулировании страхового случая: как правило, нам от клиента нужно не более трех документов, чтобы выплатить возмещение или отремонтировать автомобиль», — подчеркнула Майя Тихонова.
Генеральный директор обратила внимание на опцию «СразуСервис», которая позволяет страхователям отправить машину на ремонт непосредственно с места ДТП. Сейчас этим сервисом пользуются около 80% клиентов компании. Теперь «Согласие» сможет оказывать такие услуги и жителям Сочи.
По словам директора по розничным продажам «Согласия» Руслана Сатюкова, сегодня компания входит в топ-10 страховых компаний по числу агентов.
«С нами работают 4200 агентов, к 2021 году мы планируем увеличить их число до 13 тысяч. В Сочи мы также намерены развивать агентский канал. Мы многое сделали для того, чтобы люди по всей России хотели работать именно у нас», — уточнил он.
Руководителем нового офиса в Сочи назначен Игорь Михайлюк — профессионал с десятилетним опытом работы в подразделениях крупных страховых компаний в южных регионах России.
Страховая компания «Согласие» основана в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть «Согласия» включает более 320 офисов во всех федеральных округах России. По итогам 2018 года премия компании составила 29,9 млрд рублей, выплаты — 16,6 млрд рублей.
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