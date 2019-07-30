Страховая компания «Согласие» открыла первый офис в Сочи

Он расположен на улице 20-й Горнострелковой дивизии, 18А. В офисе можно приобрести любой полис страховых компаний «Согласие» и «Согласие-Вита» — страхования жизни и здоровья всех членов семьи, машины, имущества, жилья, а также защиты от несчастных случаев. Компания оказывает страховые услуги и корпоративным клиентам.

«"Согласие" работает на страховом рынке России 25 лет и 20 из них — в Краснодарском крае. У нас большие планы по развитию бизнеса в Сочи, и сейчас мы открыли свой первый офис в городе», — отметила на мероприятии генеральный директор страховой компании «Согласие» Майя Тихонова. Она напомнила, что один из главных принципов работы компании — доверительные отношения с клиентами.

«Мы строим отношения так, чтобы клиентам было все понятно, чтобы они чувствовали, что с ними работает честная компания. Мы избавили страхователей от бумажной волокиты при урегулировании страхового случая: как правило, нам от клиента нужно не более трех документов, чтобы выплатить возмещение или отремонтировать автомобиль», — подчеркнула Майя Тихонова.