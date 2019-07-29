«Ахмат» в гостях проиграл «Рубину»

Встреча, прошедшая 29 июля на стадионе «Центральный» в Казани, завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола встречи стал нападающий хозяев Видар Кьяртанссон, отправивший мяч в ворота гостей на 73-й минуте.