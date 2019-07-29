«Ахмат» в гостях проиграл «Рубину»
Казанский ФК «Рубин» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 3-го тура Российской премьер-лиги
Встреча, прошедшая 29 июля на стадионе «Центральный» в Казани, завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола встречи стал нападающий хозяев Видар Кьяртанссон, отправивший мяч в ворота гостей на 73-й минуте.
По итогам встречи «Рубин» занял 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками на счету. «Ахмат» с 3 очками идет 14-м.
В следующем туре грозненцы 5 августа примут «Оренбург».
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