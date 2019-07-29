В последние дни июля на Кубани будет жарко и солнечно

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае с 29 по 31 июля

По данным Краснодарского гидрометцентра, в краевой столице 29 июля осадков не ожидается, температура воздуха днем составит 31‑33 °С. В целом по краю в этот день будет сухо, днем столбики термометров покажут 26‑31 °С, местами до 33 °С. На Черноморском побережье будет ясно и до 31 °С.