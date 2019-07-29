В последние дни июля на Кубани будет жарко и солнечно

Краснодарский край

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Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае с 29 по 31 июля

По данным Краснодарского гидрометцентра, в краевой столице 29 июля осадков не ожидается, температура воздуха днем составит 31‑33 °С. В целом по краю в этот день будет сухо, днем столбики термометров покажут 26‑31 °С, местами до 33 °С. На Черноморском побережье будет ясно и до 31 °С.

30 и 31 июля в крае также без осадков, однако в отдельных районах возможен кратковременный дождь с порывами ветра до 12-17 м/c. Ночью воздух остынет до 17‑22 °С, в юго-восточных предгорьях — до 11‑16 °С; днем — 28‑33 °С. На Черноморском побережье ночная температура — 19‑24 °С, днем будет около 28‑33 °С.

Температура воды в Черном и Азовском морях — 25‑27 °С.

В Краснодаре во вторник прогнозируют штиль и солнечную погоду, однако в среду возможен небольшой дождь. Ночью похолодает до 20 °С, днем столбики термометров поднимутся до 32 °С.

Краснодар Погода
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