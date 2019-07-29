Команда КубГУ в третий раз стала чемпионом Европы в студенческом футболе
ФК «КубГУ» 27 июля в Мадриде стал трехкратным чемпионом Европы в студенческом футболе
Заключительный матч XIII Чемпионата Европы по футболу среди университетских команд прошел в Мадриде. Там команда из КубГУ встретилась со студентами Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка (Украина).
Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу краснодарцев. В этой встрече были две красные карточки и отмененный пенальти с помощью VAR. Команда Кубанского государственного университета стала трехкратным чемпионом Европы в студенческом футболе, сообщил 28 июля пресс-атташе ФК «КубГУ» Агаджанян Хорен.
Как писали Юга.ру, команда КубГУ по футболу 26 июля победила испанский Университет Альмерии и вышла в финал Чемпионата Европы. Краснодарские спортсмены уже выигрывали золото чемпионата Европы среди вузов — в 2017 и 2014 годах. В 2018 году сборная краснодарского вуза стала пятой по итогам турнира.
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