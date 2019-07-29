Команда КубГУ в третий раз стала чемпионом Европы в студенческом футболе

ФК «КубГУ» 27 июля в Мадриде стал трехкратным чемпионом Европы в студенческом футболе

Заключительный матч XIII Чемпионата Европы по футболу среди университетских команд прошел в Мадриде. Там команда из КубГУ встретилась со студентами Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка (Украина).

Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу краснодарцев. В этой встрече были две красные карточки и отмененный пенальти с помощью VAR. Команда Кубанского государственного университета стала трехкратным чемпионом Европы в студенческом футболе, сообщил 28 июля пресс-атташе ФК «КубГУ» Агаджанян Хорен.