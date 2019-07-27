Кубань встретится с Украиной в финале Чемпионата Европы по футболу среди университетских команд

Команда Кубанского госуниверситета по футболу 26 июля победила испанский Университет Альмерии и вышла в финал Чемпионата Европы

Основное время полуфинального матча завершилось ничьей 1:1, но в итоге краснодарцы смогли выиграть по пенальти 5:4. Во второй игре за выход в финал турнира команда Тернопольского национального университета имени Владимира Гнатюка одержала убедительную победу над турецким Университетом Бахчешехира.

Именно с украинской командой и встретится команда КубГУ. Матч состоится в Мадриде сегодня, 27 июня в 19:00 по московскому времени.