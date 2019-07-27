Кубань встретится с Украиной в финале Чемпионата Европы по футболу среди университетских команд

Краснодарский край, В мире

Распечатать

Команда Кубанского госуниверситета по футболу 26 июля победила испанский Университет Альмерии и вышла в финал Чемпионата Европы

Основное время полуфинального матча завершилось ничьей 1:1, но в итоге краснодарцы смогли выиграть по пенальти 5:4. Во второй игре за выход в финал турнира команда Тернопольского национального университета имени Владимира Гнатюка одержала убедительную победу над турецким Университетом Бахчешехира.

Именно с украинской командой и встретится команда КубГУ. Матч состоится в Мадриде сегодня, 27 июня в 19:00 по московскому времени.

Футбольная команда Кубанского государственного университета уже выигрывала золото чемпионата Европы среди вузов — в 2017 и 2014 годах. В 2018 году сборная краснодарского вуза стала пятой по итогам турнира.

КубГУ Образование Украина Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

За сбежавшего из-под конвоя особо опасного подозреваемого в братоубийстве на Кубани объявили вознаграждение
В Адыгее грузовик насмерть сбил восьмилетнюю девочку
Кубань встретится с Украиной в финале Чемпионата Европы по футболу среди университетских команд
Приехавшего из Сочи мужчину задержали у мэрии Москвы перед акцией в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы
В Сочи девушка погибла после падения из окна
Дорожники заверили, что закрытие обрушившейся дороги в Сочи не создаст неудобств туристам и жителям

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале