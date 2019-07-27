Кубань встретится с Украиной в финале Чемпионата Европы по футболу среди университетских команд
Команда Кубанского госуниверситета по футболу 26 июля победила испанский Университет Альмерии и вышла в финал Чемпионата Европы
Основное время полуфинального матча завершилось ничьей 1:1, но в итоге краснодарцы смогли выиграть по пенальти 5:4. Во второй игре за выход в финал турнира команда Тернопольского национального университета имени Владимира Гнатюка одержала убедительную победу над турецким Университетом Бахчешехира.
Именно с украинской командой и встретится команда КубГУ. Матч состоится в Мадриде сегодня, 27 июня в 19:00 по московскому времени.
Футбольная команда Кубанского государственного университета уже выигрывала золото чемпионата Европы среди вузов — в 2017 и 2014 годах. В 2018 году сборная краснодарского вуза стала пятой по итогам турнира.
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