Впавшего в кому мужчину весом 300 кг эвакуировали с помощью автокрана из многоэтажки в Карачаево-Черкесии

Утром спасателям позвонила женщина и рассказала, что в доме на улице Парковой из квартиры на четвертом этаже нужно транспортировать мужчину весом 300 кг, который впал в кому.

Для оказания помощи приехали пять спасателей на машине. С помощью автокрана и вышки спасатели разобрали окно. Они эвакуировали больного из квартиры, погрузили в машину и доставили в республиканскую больницу Черкесска. Однако впоследствии мужчина скончался, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии.