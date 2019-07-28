Впавшего в кому мужчину весом 300 кг эвакуировали с помощью автокрана из многоэтажки в Карачаево-Черкесии
В Черкесске 27 июля спасатели из квартиры эвакуировали 40-летнего мужчину, находящегося в состоянии комы
Утром спасателям позвонила женщина и рассказала, что в доме на улице Парковой из квартиры на четвертом этаже нужно транспортировать мужчину весом 300 кг, который впал в кому.
Для оказания помощи приехали пять спасателей на машине. С помощью автокрана и вышки спасатели разобрали окно. Они эвакуировали больного из квартиры, погрузили в машину и доставили в республиканскую больницу Черкесска. Однако впоследствии мужчина скончался, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии.
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