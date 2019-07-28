Более 1 тыс. военных приняли участие в параде в честь для ВМФ в Новороссийске

Командиром Новороссийской военно-морской базы провел обход парадного строя кораблей. После этого начался торжественный митинг и возложение венков к памятнику отцам-основателям города. Затем провели парад, в котором приняли участие военнослужащие Новороссийской военно-морской базы и ГМУ имени Ушакова. Всего на парад вышли более 1 тыс. человек.

На набережной открыли выставку вооружения и военной техники Черноморского флота. Она будет работать до 17:00. Праздник завершат в 22:00 салютом, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.