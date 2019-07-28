Более 1 тыс. военных приняли участие в параде в честь для ВМФ в Новороссийске

Краснодарский край

Распечатать

В Новороссийске 28 июня проходят праздничные мероприятия в честь Дня военно-морского флота

Командиром Новороссийской военно-морской базы провел обход парадного строя кораблей. После этого начался торжественный митинг и возложение венков к памятнику отцам-основателям города. Затем провели парад, в котором приняли участие военнослужащие Новороссийской военно-морской базы и ГМУ имени Ушакова. Всего на парад вышли более 1 тыс. человек.

На набережной открыли выставку вооружения и военной техники Черноморского флота. Она будет работать до 17:00. Праздник завершат в 22:00 салютом, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, 29 июля 2018 года в Новороссийске в честь Дня ВМФ прошел парад кораблей. Всего в праздничных мероприятих приняло участие около 20 кораблей и судов обеспечения, а также десять боевых машин

Армия ВМФ Новороссийск Праздники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Краснодар-2» одержал первую победу в сезоне, обыграв на выезде «Енисей»
Женщина и ее шестилетний сын погибли, отравившись газом в Краснодаре
Три девочки утонули, плавая на надувном матрасе в Каспийском море в Дагестане
Впавшего в кому мужчину весом 300 кг эвакуировали с помощью автокрана из многоэтажки в Карачаево-Черкесии
Полиция задержала сбежавшего в Армавире из-под конвоя подозреваемого в убийстве брата
Скончался российский журналист Владимир Кара-Мурза-старший

Лента новостей

Фоторепортажи

«Краснодар» обыграл «Сочи» в первом домашнем матче

«Краснодар» обыграл «Сочи» в первом домашнем матче. Фоторепортаж

Статьи

Знаете ли вы старые названия улиц и районов Краснодара? Не такой уж простой тест

Вплавь по набережной: Геленджик залило дождем

Фото и видео последствий стихии

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале