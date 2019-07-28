Более 1 тыс. военных приняли участие в параде в честь для ВМФ в Новороссийске
В Новороссийске 28 июня проходят праздничные мероприятия в честь Дня военно-морского флота
Командиром Новороссийской военно-морской базы провел обход парадного строя кораблей. После этого начался торжественный митинг и возложение венков к памятнику отцам-основателям города. Затем провели парад, в котором приняли участие военнослужащие Новороссийской военно-морской базы и ГМУ имени Ушакова. Всего на парад вышли более 1 тыс. человек.
На набережной открыли выставку вооружения и военной техники Черноморского флота. Она будет работать до 17:00. Праздник завершат в 22:00 салютом, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, 29 июля 2018 года в Новороссийске в честь Дня ВМФ прошел парад кораблей. Всего в праздничных мероприятих приняло участие около 20 кораблей и судов обеспечения, а также десять боевых машин
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