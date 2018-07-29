В Новороссийске в честь Дня ВМФ прошел парад кораблей

В Новороссийске 29 июля проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-морского флота

Морской парад открыли три артиллерийских залпа, которые произвели с крейсера-музея «Михаил Кутузов». Всего в праздничных мероприятих приняло участие около 20 кораблей и судов обеспечения, десять боевых машин и более 1 тыс. военных. Утром праздник посетили 50 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

После парада в акватории Цемесской бухты провели военно-спортивный праздник. Зрителям показали боевые возможности кораблей новороссийской базы. Они имитировали морской бой и освобождение корабля, захваченного диверсантами. Подразделения морской пехоты показали эпизод по высадке морского десанта с проведением встречного боя и захватом участка побережья, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.