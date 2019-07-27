В Сочи девушка погибла после падения из окна

«По факту обнаружения тела девушки в Хостинском районе Сочи проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза», — рассказала порталу Юга.ру старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова.

По данным источника «Кубанских новостей», погибшей девушке было 26 лет, а ее родители были дома в момент трагедии.