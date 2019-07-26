В Сочи упавший на дом дуб насмерть придавил мужчину
В Хостинском районе 25 июля мужчина погиб под деревом, упавшим на его дом
Около 11:00 спасателям позвонила женщина, которая рассказала, что на дом ее соседа на лесной дороге недалеко от улицы Леселидзе упало дерево, придавив человека.
Прибывшие на место спасатели нашли мужчину под завалами на втором этаже. Выяснилось, что на дом упал дуб и проломил крышу. Спасатели бензопилами распилили дерево и разобрали завалы, из-под которых достали тело погибшего мужчины, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи до 29 июля продлили штормовое предупреждение.
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