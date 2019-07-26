В адыгейском поселке Энем началась реконструкция газопровода

Специалисты АО «Газпром газораспределение Майкоп» в июле приступили к работам по реконструкции газопровода в поселке Энем Тахтамукайского района

Как отметили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Майкоп», реконструируемый участок подземного газопровода проходит под дорогой в густозаселенном квартале поселка.

Газовики разработали и согласовали с профильными службами органов местного самоуправления план проведения работ, который позволит провести реконструкцию без остановки дорожного движения в этой части поселка и ограничить газоснабжение потребителей только на время подключения к резервным сетям.

«Работы проводятся в рамках комплексной программы ПАО "Газпром" по реконструкции и техническому перевооружению объектов транспорта газа на 2016–2020 годы и предполагают замену стальных газопроводов низкого давления на полиэтиленовые», — отметили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Майкоп».

Стальной газопровод в Энеме ввели в эксплуатацию в 1973 году, он отработал свой нормативный срок. Реконструкция распределительного газопровода позволит продлить срок его эксплуатации на 50 лет и повысить надежность и безопасность газоснабжения 7 тыс. потребителей.

По данным экспертизы технической безопасности в Адыгее, реконструкции подлежат около 18 км газопровода.

«До конца июля мы приступим к реконструкции еще двух газопроводов среднего и низкого давления в поселке Яблоновском Тахтамукайского района республики», — заключил начальник управления по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Майкоп» Денис Грицкевич.