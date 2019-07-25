Моряки с задержанного танкера покинули Украину

Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел России, сообщило ТАСС. При этом пресс-служба службы безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что экипаж российского танкера не нарушал морское право и законы Украины.

По данным ведомства, все члены экипажа судна «NIKA SPIRIT» покинули территорию Украины. Всего на борту находилось 10 человек, скоро они вернутся в Россию, пишет RT.