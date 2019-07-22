В Новороссийске мужчина упал с велосипеда и умер

На набережной Новороссийска 21 июля нашли мертвым мужчину, который упал с велосипеда

Примерно в 15:40 мужчина, которому было около 60 лет, ехал на велосипеде по набережной Новороссийска. На спуске он упал и ударился головой. Очевидцы вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось.

По данным «Нашей газеты Новороссийск», врачи около получаса пытались реанимировать пострадавшего, однако позже медики зафиксировали смерть мужчины.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что это происшествие было зарегистрировано, полицейские проводят проверку.