В Новороссийске мужчина упал с велосипеда и умер

Краснодарский край

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На набережной Новороссийска 21 июля нашли мертвым мужчину, который упал с велосипеда

Примерно в 15:40 мужчина, которому было около 60 лет, ехал на велосипеде по набережной Новороссийска. На спуске он упал и ударился головой. Очевидцы вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось.

По данным «Нашей газеты Новороссийск», врачи около получаса пытались реанимировать пострадавшего, однако позже медики зафиксировали смерть мужчины.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что это происшествие было зарегистрировано, полицейские проводят проверку.

В паблике «Типичный Новороссийск» во «ВКонтакте» местные жители рассказали, что велосипедная дорожка на этом участке набережной очень узкая, что создает трудности для велосипедистов и колясок.

Как сообщали Юга.ру, в Ростове в марте 2018 года мужчина упал из-за гололеда на улице и умер.

Новороссийск Полиция смерть
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