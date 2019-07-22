В Новороссийске мужчина упал с велосипеда и умер
На набережной Новороссийска 21 июля нашли мертвым мужчину, который упал с велосипеда
Примерно в 15:40 мужчина, которому было около 60 лет, ехал на велосипеде по набережной Новороссийска. На спуске он упал и ударился головой. Очевидцы вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось.
По данным «Нашей газеты Новороссийск», врачи около получаса пытались реанимировать пострадавшего, однако позже медики зафиксировали смерть мужчины.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что это происшествие было зарегистрировано, полицейские проводят проверку.
В паблике «Типичный Новороссийск» во «ВКонтакте» местные жители рассказали, что велосипедная дорожка на этом участке набережной очень узкая, что создает трудности для велосипедистов и колясок.
Как сообщали Юга.ру, в Ростове в марте 2018 года мужчина упал из-за гололеда на улице и умер.
Где он находится и как выглядит
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