В Сочи без вести пропал 45-летний мужчина. Его машину нашли в овраге

Краснодарский край

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В Сочи возбудили уголовное дело в связи с исчезновением 45-летнего Вадима Санникова

Ночью 13 декабря мужчина на своем автомобиле Mazda Bongo выехал из дома на улице Профсоюзной. После этого он домой не вернулся. Родственники мужчины обратилисьв к полицию вечером 18 декабря.

20 декабря в овраге на Сухумском шоссе нашли автомобиль пропавшего мужчины. Машина была присыпана ветками деревьев. Следователи установили, что мужчина не планировал покидать место жительства.

Вадим Санников © Фото пресс-службы СУ СК России по Краснодарскому краю

По факту пропажи сочинца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Всех, у кого есть какая-либо информация об обстоятельствах исчезновения и местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8 (8622) 62-82-58, 62-82-68 или 102.

Пропавшие без вести Розыск людей Следственный комитет Сочи
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