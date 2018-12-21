В Сочи без вести пропал 45-летний мужчина. Его машину нашли в овраге
В Сочи возбудили уголовное дело в связи с исчезновением 45-летнего Вадима Санникова
Ночью 13 декабря мужчина на своем автомобиле Mazda Bongo выехал из дома на улице Профсоюзной. После этого он домой не вернулся. Родственники мужчины обратилисьв к полицию вечером 18 декабря.
20 декабря в овраге на Сухумском шоссе нашли автомобиль пропавшего мужчины. Машина была присыпана ветками деревьев. Следователи установили, что мужчина не планировал покидать место жительства.
По факту пропажи сочинца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Всех, у кого есть какая-либо информация об обстоятельствах исчезновения и местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8 (8622) 62-82-58, 62-82-68 или 102.
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