В Сочи без вести пропал 45-летний мужчина. Его машину нашли в овраге

В Сочи возбудили уголовное дело в связи с исчезновением 45-летнего Вадима Санникова

Ночью 13 декабря мужчина на своем автомобиле Mazda Bongo выехал из дома на улице Профсоюзной. После этого он домой не вернулся. Родственники мужчины обратилисьв к полицию вечером 18 декабря.

20 декабря в овраге на Сухумском шоссе нашли автомобиль пропавшего мужчины. Машина была присыпана ветками деревьев. Следователи установили, что мужчина не планировал покидать место жительства.