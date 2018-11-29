МТС откроет продажу смартфонов с возможностью бесплатно менять их раз в год

Компания МТС с 1 декабря запустит в своей розничной сети по всей стране программу продажи смартфонов по подписке

В рамках программы покупатели смогут пользоваться выбранным гаджетом, ежемесячно оплачивая фиксированную сумму. По истечении 12 месяцев, когда общий объем выплат составит примерно половину от стоимости смартфона, пользователь сможет обменять устройство на новую модель, продолжив платить за сервис подписки, рассказали в пресс-службе компании МТС.

Все участники программы получат скидку на мобильную связь МТС, а ежемесячный платеж за смартфон будет списываться с мобильного счета.

Если пользователь решит оставить смартфон себе, а не менять его на новый через год, то он продолжит оплачивать подписку еще до шести месяцев, в зависимости от выбранной программы.

Сервис будет доступен всем абонентам МТС и интегрирован с номером пользователя: ежемесячный платеж списывается с мобильного счета вместе с абонплатой за тариф, при этом пользователь получает скидку 10% на услуги связи на весь период использования подписки.

На первом этапе в программе будут участвовать смартфоны Samsung, а стандартный срок выплат составит 12 месяцев. В начале 2019 года в акцию включат других производителей, а пользователи смогут оформить подписку на 24 месяца.

«Шеринговая модель продажи продуктов и услуг уже зарекомендовала себя как эффективная и комфортная для клиентов на многих рынках. В отличие от рассрочки, пользователю не нужно искать, как и где оплатить кредит и что делать с бывшим в употреблении устройством», — отметил генеральный директор розничной сети МТС Александр Мосякин.

Подробные условия акции будут опубликованы на сайте shop.mts.ru 1 декабря.