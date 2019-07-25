В Краснодаре эвакуировали посетителей ТРЦ «OZ МОЛЛ»

В Краснодаре 25 июля провели эвакуацию в торговом центре «OZ МОЛЛ»

В пресс-службе OZ МОЛЛ порталу Юга.ру сообщили, что в торговом центре из-за технического сбоя сработала система эвакуации.

«Ни возгораний, ни задымлений нет. В течение 15 минут эвакуация была завершена и торговый центр заработал в штатном режиме», — добавили в пресс-службе.

Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко 15 октября сообщил порталу Юга.ру, что в полицию сообщений об эвакуации не поступало.