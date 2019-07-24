Умер актер Рутгер Хауэр

Нидерландский и американский актер Рутгер Хауэр умер 19 июля в возрасте 75 лет

По данным издания Variety, артист умер 19 июля у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни. Агент Хауэра Стив Кенис подтвердил сообщение о его смерти, добавив, что похороны прошли 24 июля, пишет RT.

Рутгер Хауэр — нидерландский и американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Он снимался в фильмах «Бегущий по лезвию», «Достучаться до небес», «Ночные ястребы». За роль в блокбастере «Побег из Собибора» актер получил премию «Золотой глобус».