Умер актер Рутгер Хауэр

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Нидерландский и американский актер Рутгер Хауэр умер 19 июля в возрасте 75 лет

По данным издания Variety, артист умер 19 июля у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни. Агент Хауэра Стив Кенис подтвердил сообщение о его смерти, добавив, что похороны прошли 24 июля, пишет RT.

Рутгер Хауэр — нидерландский и американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Он снимался в фильмах «Бегущий по лезвию», «Достучаться до небес», «Ночные ястребы». За роль в блокбастере «Побег из Собибора» актер получил премию «Золотой глобус».

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